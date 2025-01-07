Трамп призвал Данию отказаться от претензий на Гренландию

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Дания должна отказаться от своих претензий на Гренландию.

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Дания должна отказаться от своих претензий на Гренландию.

Как передает Report, об этом он заявил, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).

"Люди даже не знают, есть ли у Дании какие-либо юридические права на Гренландию, но если они есть, она должна от них отказаться, потому что она [Гренландия] нужна нам для национальной безопасности. Это ради свободного мира. Вы посмотрите - не нужно даже бинокля: китайские и российские корабли повсюду. Мы не позволим этому случиться", - сказал Трамп.

Избранный президент предположил, что жители Гренландии могут проголосовать за независимость или присоединение к Соединенным Штатам. Он предупредил о готовности ввести высокие пошлины против Дании в случае решимости ее властей продолжать претендовать на автономную единицу в составе королевства.