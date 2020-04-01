​Трамп признался в сокрытии сведений о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп заявил, что в начале пандемии намеренно не сообщал о возможной угрозе коронавирусной инфекции. Как передает Report, об этом информирует издание Business Insider.

"Я все знал. Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что все будет, возможно, хорошо. А я не хочу быть пессимистом", — сказал Трамп, добавив, что важно не отнимать у людей надежду.

В настоящее время Соединенные Штаты лидируют в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

На данный момент в стране выявлено более 189,6 тыс. случаев заражения и 4 079 случаев смерти.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.