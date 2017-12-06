Трамп признает Иерусалим столицей Израиля

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп обсудил с властями Израиля, Иордании, Палестины, Египта и Саудовской Аравии вопрос признания Иерусалима как новой израильской столицы.

Как передает Report, об этом сoобщил ABC.

"Президент подтвердил свою позицию по продвижению израильско-палестинских мирных переговоров и отметил необходимость поддержки этих переговоров. Он также подчеркнул важность двустороннего сотрудничества с каждым партнёром в продвижении усилий по поддержанию мира в регионе. Лидеры стран также обсудили потенциальные решения относительно Иерусалима", - приводит сообщение Белого дома ABC.

Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп может признать Иерусалим столицей Израиля в среду, 6 декабря, о чём он проинформировал лидеров стран Ближнего Востока.