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Трамп присоединился к новой социальной сети

Трамп присоединился к новой социальной сети Бывший президент США Дональд Трамп, а также ряд сторонников Республиканской партии присоединились к новой социальной платформе Campaign Nucleus, где они могут беспрепятственно общаться со своими сторонниками
Другие страны
1 апреля 2021 г. 22:01
Трамп присоединился к новой социальной сети
Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп, а также ряд сторонников Республиканской партии присоединились к новой социальной платформе Campaign Nucleus, где они могут беспрепятственно общаться со своими сторонниками.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Сообщается, что новая социальная сеть была создана экс-советником предвыборного штаба Трампа Брэдом Парскейлом еще в марте 2016 года.

Согласно информации, размещенной на сайте компании Парскейла, Campaign Nucleus позволяет пользователям отправлять электронные письма, текстовые сообщения и заявления в средства массовой информации, а также посылать корреспонденцию, используя почтовую службу США. Кроме того, пользователи смогут связываться с представителями власти и участвовать в чатах.

Как подчеркнул источник телеканала, платформа позволяет бывшему президенту "донести свои заявления до журналистов и сторонников", так как ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.

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Версия на азербайджанском языке Donald Tramp yeni sosial şəbəkəyə qoşuldu

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