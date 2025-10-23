Трамп: Пришло время достичь договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта
- 23 октября, 2025
- 02:37
Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что пришло время достичь договоренностей относительно прекращения российско-украинского конфликта.
Как передает Report, об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
"Но я бы сказал, что пришло время заключить сделку", - отметил он.
На вопрос о том, уверен ли он в том, что российская сторона настроена на урегулирование, Трамп ответил: "Что касается честности, единственное, что я могу сказать - это то, что каждый раз, когда я говорю с президентом России Владимиром [Путиным], это хорошие разговоры, а потом они ни к чему не приводят. Они просто ни к чему не приводят".
Говоря о сторонах конфликта, Трамп подчеркнул: "Это две очень компетентные стороны".