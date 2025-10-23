Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Трамп: Пришло время достичь договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта

    • 23 октября, 2025
    • 02:37
    Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что пришло время достичь договоренностей относительно прекращения российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    "Но я бы сказал, что пришло время заключить сделку", - отметил он.

    На вопрос о том, уверен ли он в том, что российская сторона настроена на урегулирование, Трамп ответил: "Что касается честности, единственное, что я могу сказать - это то, что каждый раз, когда я говорю с президентом России Владимиром [Путиным], это хорошие разговоры, а потом они ни к чему не приводят. Они просто ни к чему не приводят".

    Говоря о сторонах конфликта, Трамп подчеркнул: "Это две очень компетентные стороны".

