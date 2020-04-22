Трамп приостановит иммиграцию в США

Дональд Трамп заявил, что выпустит указ о временном запрете на иммиграцию в США сроком на два месяца, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я выпущу указ о временной приостановке иммиграции в США. Эта пауза продлится 60 дней, после чего мною и группой людей будет изучена необходимость продления или изменения, исходя из экономических условий", - заявил президент на пресс-конференции.

По его словам, это ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США - грин-карту.

Трамп отметил, что это будет сделано для защиты рабочих мест для американцев, которые остались без работы из-за кризиса.

"Прежде всего мы должны заботиться об американских рабочих", - сказал президент.

Говоря о конкретной дате, Трамп сообщил, что подпишет указ о приостановке иммиграции, скорее всего, в среду.

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По последней информации ВОЗ, количество зараженных достигло 2,4 миллиона, свыше 160 тысяч умерли.