Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп уже принял для себя решение относительно своего участия в грядущих президентских выборах 2024 года.

Бывший президент США Дональд Трамп уже принял для себя решение относительно своего участия в грядущих президентских выборах 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью изданию Intelligencer, которое является приложением к журналу New York.

"Для себя я уже принял решение, так что никакие факторы на него больше не влияют. Мысленно решение уже принято", - сказал Трамп.

По сведениям Intelligencer, Трамп хотел объявить о своих планах по участию в президентской гонке в День независимости США 4 июля, однако делать это отговорили его дети, а также сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) и лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (от штата Калифорния). Экс-президент эту информацию опроверг, заявив, что 4 июля "это не самое лучшее время для того, чтобы делать объявления", так как многие люди уезжают отдыхать в праздники.