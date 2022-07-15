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Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году

Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году Бывший президент США Дональд Трамп уже принял для себя решение относительно своего участия в грядущих президентских выборах 2024 года.
Другие страны
15 июля 2022 г. 03:41
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп уже принял для себя решение относительно своего участия в грядущих президентских выборах 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью изданию Intelligencer, которое является приложением к журналу New York.

"Для себя я уже принял решение, так что никакие факторы на него больше не влияют. Мысленно решение уже принято", - сказал Трамп.

По сведениям Intelligencer, Трамп хотел объявить о своих планах по участию в президентской гонке в День независимости США 4 июля, однако делать это отговорили его дети, а также сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) и лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (от штата Калифорния). Экс-президент эту информацию опроверг, заявив, что 4 июля "это не самое лучшее время для того, чтобы делать объявления", так как многие люди уезжают отдыхать в праздники.

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