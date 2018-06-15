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    Трамп принял решение о введении пошлин на товары из Китая на сумму $50 млрд

    Издание не уточняет, когда именно пошлины вступят в силу

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Президент Дональд Трамп принял решение ввести пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

    По сведениям источников издания, американский лидер перед этим провел совещание, в частности, с сотрудниками Белого дома, министерств торговли и финансов, офиса представителя США на торговых переговорах. Когда именно вступят в силу пошлины, пока не уточняется.

    Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд в год. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению США, торговой политики Пекина, которая, в частности, заключается в принуждении американских компаний к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям.

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