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    Пенс: Трамп перенесет посольство США в Иерусалим

    Вице-президент США: Я обещаю вам, что настанет день, когда президент Дональд Трамп перенесет американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Вице-президент США Майк Пенс подтвердил намерения президента страны Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    "Я обещаю вам, что настанет день, когда президент Дональд Трамп перенесет американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Вопрос только во времени", - заявил Пенс, выступая на саммите Christians United for Israel.

    Вице-президент также отметил, что США "всегда выступают за Израиль".

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