Пенс: Трамп перенесет посольство США в Иерусалим

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Вице-президент США Майк Пенс подтвердил намерения президента страны Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Я обещаю вам, что настанет день, когда президент Дональд Трамп перенесет американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Вопрос только во времени", - заявил Пенс, выступая на саммите Christians United for Israel.

Вице-президент также отметил, что США "всегда выступают за Израиль".