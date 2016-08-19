Трамп принял отставку одного из своих ключевых советников

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в пятницу принял отставку одного из своих ключевых советников Пола Манафорта, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Этим утром Пол Манафорт подал в отставку, и я ее принял", - заявил Трамп.

Он выразил своему советнику "признательность за отличную работу". По его словам, в особенности это касается работы, связанной со съездом Республиканской партии в июле.

"Пол - настоящий профессионал, и я желаю ему самых больших успехов", - сказал Трамп.