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    Трамп принял отставку одного из своих ключевых советников

    Пол - настоящий профессионал, и я желаю ему самых больших успехов

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в пятницу принял отставку одного из своих ключевых советников Пола Манафорта, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "Этим утром Пол Манафорт подал в отставку, и я ее принял", - заявил Трамп.

    Он выразил своему советнику "признательность за отличную работу". По его словам, в особенности это касается работы, связанной со съездом Республиканской партии в июле.

    "Пол - настоящий профессионал, и я желаю ему самых больших успехов", - сказал Трамп.

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