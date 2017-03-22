Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО 25 мая в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

"Президент с нетерпением ожидает встречи со своими коллегами по НАТО, чтобы подтвердить нашу твердую приверженность НАТО, чтобы обсудить важные для альянса вопросы, особенно распределение ответственности между союзниками и роль НАТО в борьбе с терроризмом", — говорится в заявлении.