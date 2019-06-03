Трамп прибыл на встречу с Елизаветой II на вертолете - ВИДЕО

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Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает Report со ссылкой на CNN.

Это первый официальный прием Трампа в рамках двухдневного официального визита в Соединенное Королевство.

Президент США прибыл в Букингемский дворец с супругой на вертолете. Отмечается, что этот вид транспорта был избран в целях безопасности.

Принц Чарльз сопровождал Трампа на западную террасу дворца, где президент радостно поприветствовал улыбающуюся королеву.

Президент и его супруга Меланья Трамп будут присутствовать на обеде с королевой.