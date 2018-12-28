Трамп пригрозил полностью закрыть южную границу CША

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп не исключает возможности полного закрытия южной границы США, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не дадут нам денег на завершение возведения стены, а также не дадут изменить нелепые иммиграционные законы, которыми обременена наша страна. Трудно поверить, что могут существовать конгресс и президент, которые одобрили бы такое!", - написал Д.Трамп в Twitter.

Напомним, что ряд федеральных ведомств США частично остановил работу (вошел в режим так называемого "шатдауна") 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет.

Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать 5 миллиардов долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами.

Ожидается, что конгресс США вернется к рассмотрению бюджета 3 января.