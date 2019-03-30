Трамп пригрозил закрыть границу для товаров из Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 29 марта, что он может закрыть границу с Мексикой для торговых поставок из этой страны.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

На вопрос журналистов о том, может ли он перекрыть границу для торговых поставок из Мексики, Трамп заявил, что "это может быть для всей торговли".

"Мы будем держать её (границу) закрытой долгое время. Я не играю в игры. Мексика должна остановить это", - добавил американский президент.

Напомним, что Дональд Трамп намерен попросить у конгресса США дополнительное финансирование на строительство стены на границе с Мексикой в размере 8,6 млрд. долларов.