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    Трамп пригрозил стать худшим врагом Путина, если не сможет с ним поладить - ВИДЕО

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп предупредил, что может стать худшим врагом президента России Владимира Путина, если не сможет поладить с ним.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

    "Я подходил к России жестче, чем любой другой президент США в течение долгих лет. Возможно, даже жестче, чем когда- либо", - отметил Трамп.

    "Вспомните санкции, которые я вводил [в отношении РФ], вспомните [российских] дипломатов, которых я выслал, вспомните все, что я делал. Столько не делал еще никто", - продолжал президент США, назвав своего предшественника Барака Обаму "мальчиком для битья у России".

    "Поладить с президентом Путиным и Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я буду его худшим врагом", - предупредил Трамп.

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