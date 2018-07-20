Трамп пригрозил стать худшим врагом Путина, если не сможет с ним поладить - ВИДЕО

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп предупредил, что может стать худшим врагом президента России Владимира Путина, если не сможет поладить с ним.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

"Я подходил к России жестче, чем любой другой президент США в течение долгих лет. Возможно, даже жестче, чем когда- либо", - отметил Трамп.

"Вспомните санкции, которые я вводил [в отношении РФ], вспомните [российских] дипломатов, которых я выслал, вспомните все, что я делал. Столько не делал еще никто", - продолжал президент США, назвав своего предшественника Барака Обаму "мальчиком для битья у России".

"Поладить с президентом Путиным и Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я буду его худшим врагом", - предупредил Трамп.