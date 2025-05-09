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Трамп пригрозил санкциями, если в Украине не будет достигнуто прекращение огня

Трамп пригрозил санкциями, если в Украине не будет достигнуто прекращение огня Администрация Соединенных Штатов вместе с партнерами введут санкции, если на Украине не будет достигнуто 30-дневное прекращение огня.
Другие страны
9 мая 2025 г. 01:12
Трамп пригрозил санкциями, если в Украине не будет достигнуто прекращение огня

Администрация Соединенных Штатов вместе с партнерами введут санкции, если на Украине не будет достигнуто 30-дневное прекращение огня.

Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что Вашингтон призывает стороны, "в идеале, к 30-дневному прекращению огня" без предварительных условий.

"Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдаться и обе страны будут нести ответственность за соблюдение неприкосновенности этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции", - отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что остается приверженным обеспечению мира между Россией и Украиной, вместе с европейскими странами.

"Это прекращение огня должно в конечном итоге привести к мирному соглашению. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен по первому требованию, если мои услуги понадобятся", - заключил президент США.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Ukraynada atəşkəs əldə olunmayacağı təqdirdə sanksiyalarla hədələyib

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