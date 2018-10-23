Трамп пригрозил России и Китаю наращиванием ядерного потенциала США

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. С таким заявлением президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами в понедельник, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам Трампа, США будут наращивать количество ядерных вооружений до тех пор, пока Россия и Китай не придут в себя.

"У нас гораздо больше денег, чем у кого бы то ни было. Мы будем строить оружие, пока они не придут в себя. Когда они придут, мы будем благоразумны и остановимся. И не только остановимся, но и уменьшим количество. Мы бы с радостью это сделали. Но на сегодня они не соблюдают соглашение", — сказал он.

Трамп добавил, что его слова — это угроза для России, Китая и любой страны, "которая хочет сыграть в этв эту игру".

"Нельзя так. Нельзя играть в это со мной", — заявил президент США.

Он также отметил, что Китай тоже должен быть включен в договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Китай не входит в это соглашение, но они должны быть включены в него", — сказал он.