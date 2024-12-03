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Трамп пригрозил расплатой при отказе от освобождения заложников в Газе до его инаугурации

Трамп пригрозил расплатой при отказе от освобождения заложников в Газе до его инаугурации Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил жестокой расплатой ответственным за удержание заложников в секторе Газа, если сделка о прекращении огня и их возвращении не будет заключена до его инаугурации.
Другие страны
3 декабря 2024 г. 01:22
Трамп пригрозил расплатой при отказе от освобождения заложников в Газе до его инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил жестокой расплатой ответственным за удержание заложников в секторе Газа, если сделка о прекращении огня и их возвращении не будет заключена до его инаугурации.

Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

"Пусть это сообщение послужит подтверждением того, что если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединенных Штатов, то всех тех, кто совершил эти злодеяния против человечества на Ближнем Востоке, ожидает жестокая расплата", - заявил Трамп.

Политик подчеркнул, что ответственные за удержание заложников "пострадают сильнее, чем кто-либо" за всю американскую историю. Трамп также выразил сожаление, что разговоры о заложниках, удерживаемых в секторе Газа, не влекут за собой никаких действий.

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