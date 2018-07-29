 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп пригрозил приостановить работу правительства из-за миграционного законодательства

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пригрозил, что может приостановить работу правительства, если демократы не поддержат законодательство по охране границ страны, которое также включает в себя строительство стены на границе с Мексикой.

    Как сообщает Report, об этом он написал в Twitter.

    «Я бы скорее приостановил работу правительства, если демократы не поддержат нашу безопасность на границах, в том числе и строительство стены! Необходимо избавиться от лотереи, от практики «поймал и отпустил» и прочего, нам стоит наконец перейти к миграционной системе, основанной на заслугах! Нам нужны великие люди, приезжающие в нашу страну», — отметил Трамп.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi