Трамп пригрозил приостановить работу правительства из-за миграционного законодательства

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пригрозил, что может приостановить работу правительства, если демократы не поддержат законодательство по охране границ страны, которое также включает в себя строительство стены на границе с Мексикой.

Как сообщает Report, об этом он написал в Twitter.

«Я бы скорее приостановил работу правительства, если демократы не поддержат нашу безопасность на границах, в том числе и строительство стены! Необходимо избавиться от лотереи, от практики «поймал и отпустил» и прочего, нам стоит наконец перейти к миграционной системе, основанной на заслугах! Нам нужны великие люди, приезжающие в нашу страну», — отметил Трамп.