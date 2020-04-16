​Трамп пригрозил принудительно завершить сессии Конгресса

Президент США Дональд Трамп пригрозил принудительно завершить сессии обеих палат Конгресса, если Сенат в срочном порядке не проголосует по выдвинутым им кандидатурам на вакантные посты в администрации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер заявил 16 апреля на брифинге для журналистов в Белом доме.

По словам Трампа, это позволит ему воспользоваться имеющимися в соответствии с конституцией полномочиями заполнить эти вакансии самостоятельно.

Президент США отметил, что сенаторы серьезно затягивают рассмотрение предложенных им кандидатур, что абсолютно неприемлемо в условиях пандемии заболевания, вызванного коронавирусом. "Сенат покинул Вашингтон по меньшей мере до 4 мая. Конституция дает президенту механизм, позволяющий заполнять вакансии в таких обстоятельствах, это называется назначение в период между сессиями", - сказал президент. "Сенат должен либо выполнять свои обязанности и проголосовать по кандидатурам, которые я внес на рассмотрение, либо официально завершить свою сессию, чтобы я мог сделать назначения в период между сессиями", - отметил Трамп.

"Если Палата представителей не согласится на завершение сессии, я применю имеющиеся у меня в соответствии с конституцией полномочия и (принудительно) завершу сессии обеих палат Конгресса", - добавил он. Президент при этом признал, что "такого никогда раньше не делалось". "Но мы это сделаем", - подчеркнул глава Белого дома.