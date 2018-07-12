Трамп пригрозил партнерам выйти из НАТО

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Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пригрозил партнерам выходом из НАТО. Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники на саммите сообщает немецкое агентство dpa.

"Если партнеры по альянсу немедленно не будут направлять на оборону 2% от ВВП, американцы будут вести дела в соответствии со своими собственными интересами", - заявил Трамп на саммите НАТО в Брюсселе.

Отметим, что германская сторона на саммите отказалась дать обещания повышения расходов на оборону в том объеме, в каком требует Вашингтон. До 2024 года правительство ФРГ планирует увеличить их до 1,5% от ВВП.