Трамп пригрозил Китаю санкциями за ущемление прав уйгуров

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций в отношении Китая в связи с нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Как сообщает Report, об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на источники в администрации.

Администрация американского президента считает, что китайские власти систематически нарушают права мусульманского меньшинства, в том числе и уйгуров, в стране. Так, газета сообщает, что на территории района организованы специальные лагеря для "перевоспитания" мусульман.

Газета пишет, что США еще ни разу не вводили против Китая санкции за нарушение прав человека, но сейчас этот вопрос обсуждается в Белом доме, Минфине и Госдепе. По ее данным, в качестве "наказания" предлагается, в частности, ограничить поставку в КНР американских технологий наблюдения, которые используются китайскими властями для слежки за уйгурами.