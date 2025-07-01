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Трамп пригрозил использовать против Маска DOGE

Трамп пригрозил использовать против Маска DOGE Президент США Дональд Трамп считает, что Илон Маск может лишиться гораздо большего, чем благоприятные условия для продажи электромобилей в стране.
Другие страны
1 июля 2025 г. 17:33
Трамп пригрозил использовать против Маска DOGE

Президент США Дональд Трамп считает, что Илон Маск может лишиться гораздо большего, чем благоприятные условия для продажи электромобилей в стране.

Как передает Report, об этом заявил журналистам Трамп на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида.

Он также допустил, что ведомство по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE), которое Маск сам до недавнего времени курировал, может принять меры в отношении бизнесмена.

"Он [Маск] огорчен тем, что теряет мандат на электромобили", - сказал он.

Компания Маска Tesla производит электромобили. "Но, вы знаете, он может потерять гораздо больше", - подчеркнул Трамп. "Илон может потерять гораздо больше", - заверил он.

Трамп отметил, что рассмотрит возможность депортации миллиардера Илона Маска из Соединенных Штатов. Основатель Tesla и SpaceX родился в ЮАР и получил американское гражданство в 2002 году.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: DOGE Maska qarşı tədbirlər görə bilər

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