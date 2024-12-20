Трамп пригрозил ЕС пошлинами, если он не восполнит дефицит за счет закупок нефти из США

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам Евросоюза пошлинами, если они не начнут покупать американские энергоресурсы.

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам Евросоюза пошлинами, если они не начнут покупать американские энергоресурсы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Я предупредил ЕС, что страны-члены должны восполнить свой огромный дефицит в отношениях с США за счет крупномасштабных закупок наших нефти и газа. В противном случае это повлечет за собой постоянные пошлины!" - отметил он.

Трамп во время первого президентского срока ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между США и европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.

В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Он уже пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, он заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25%-ных тарифов на все товары из Мексики и Канады.