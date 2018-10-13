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    Трамп пригрозил Эр-Рияду наказанием за убийство журналиста

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Вашингтон намерен разобраться в ситуации с исчезновением саудовского  журналиста Джамаля Кашикчи,  не исключено суровое наказание, если окажется, что за ним стоит Эр-Рияд. Как сообщает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью программе 60 minutes на телеканале CBS.

    "Мы будем очень расстроены и недовольны, если это так. Пока они это отрицают", — сказал президент США, отвечая на вопрос, убит ли журналист и отдал ли наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд приказ его убить. "Мы намерены добраться до сути. И будет суровое наказание (если это так – ред.)", —  добавил американский лидер.

    Трамп не исключил введения определенного вида ограничительных мер, если выяснится, что за исчезновением стоит Эр-Рияд, но подчеркнул, что не хочет отказываться от поставок оружия в Саудовскую Аравию и лишать работы американцев, которые занимаются обеспечением этого заказа. "Этот заказ хотели получить все в мире – и Россия, и Китай", — отметил Трамп.

    Ранее стало известно, что момент убийства и допрос пропавшего саудовского журналиста Джамаля Кашикчи записались на его Apple Watch

    Washington Post писала, что американская разведка посредством прослушки разговора представителей саудовских властей знала о планах по задержанию журналиста.

    Отметим, что ранее посол Саудовской Аравии был вызван в МИД Турции по поводу пропажи арабского журналиста Д.Кашикчи в консульстве СА, от саудовского дипломата потребовали выдачи санкций Стамбулу на проведение обыска. Саудовская сторона разрешила турецким следователям провести осмотр помещений генконсульства королевства, которое посетил журналист.

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