Трамп пригрозил Эр-Рияду наказанием за убийство журналиста

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Вашингтон намерен разобраться в ситуации с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Кашикчи, не исключено суровое наказание, если окажется, что за ним стоит Эр-Рияд. Как сообщает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью программе 60 minutes на телеканале CBS.

"Мы будем очень расстроены и недовольны, если это так. Пока они это отрицают", — сказал президент США, отвечая на вопрос, убит ли журналист и отдал ли наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд приказ его убить. "Мы намерены добраться до сути. И будет суровое наказание (если это так – ред.)", — добавил американский лидер.

Трамп не исключил введения определенного вида ограничительных мер, если выяснится, что за исчезновением стоит Эр-Рияд, но подчеркнул, что не хочет отказываться от поставок оружия в Саудовскую Аравию и лишать работы американцев, которые занимаются обеспечением этого заказа. "Этот заказ хотели получить все в мире – и Россия, и Китай", — отметил Трамп.

Ранее стало известно, что момент убийства и допрос пропавшего саудовского журналиста Джамаля Кашикчи записались на его Apple Watch.

Washington Post писала, что американская разведка посредством прослушки разговора представителей саудовских властей знала о планах по задержанию журналиста.

Отметим, что ранее посол Саудовской Аравии был вызван в МИД Турции по поводу пропажи арабского журналиста Д.Кашикчи в консульстве СА, от саудовского дипломата потребовали выдачи санкций Стамбулу на проведение обыска. Саудовская сторона разрешила турецким следователям провести осмотр помещений генконсульства королевства, которое посетил журналист.