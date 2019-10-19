Трамп пригрозил CNN судом

Президент США Дональд Трамп заявил, что может подать в суд на CNN.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что представители Трамп направили письмо президенту CNN Джеффу Цукеру, поскольку сюжет об американском лидере не соответствует журналистским стандартам.

По их мнению, сюжет был выпущен с целью опорочит репутацию президента США, поэтому Трамп намерен подать судебный иск против телекомпании, а также добиваться компенсации.

Представители CNN назвали такое заявление главы Белого дома «не более чем отчаянным пиар-ходом».