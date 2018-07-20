 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп приглашает главу России Владимира Путина посетить Вашингтон этой осенью.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

    "В Хельсинки президент согласился на продолжающийся диалог на рабочем уровне между сотрудниками советов безопасности двух стран. Президент Трамп попросил (советника по национальной безопасности) Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью. Обсуждение этого уже ведется", — написала Сандерс в Twitter.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi