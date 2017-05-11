Трамп пригласил нового президента Южной Кореи в Вашингтон

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп поздравил Мун Чжэ Ина с избранием на пост главы Южной Кореи и пригласил его посетить Вашингтон.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп говорил с президентом Мун Чжэ Ином и поздравил его и корейский народ с его великой победой на выборах и с мирным, демократическим переходом власти. Президент Трамп и президент Мун договорились продолжить укреплять альянс США и Южной Кореи и углублять дружбу между двумя странами», — говорится в сообщении.

Трамп отметил, что с нетерпением ждёт сотрудничества с южнокорейским коллегой, и пригласил его посетить Вашингтон в ближайшем будущем. В свою очередь, Мун Чжэ Ин принял приглашение, добавили в Белом доме.

Кандидат от Объединённой демократической партии «Тобуро» Мун Чжэ Ин победил на досрочных президентских выборах в Южной Корее.