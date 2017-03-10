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    Трамп пригласил Махмуда Аббаса в Вашингтон

    В пятницу состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Махмуда Аббаса

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора в пятницу с президентом Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом пригласил его посетить Белый дом в ближайшее время.

    Как передает Report, такую новость распространило агентство Reuters со ссылкой на представителя главы ПНА Габиля Абу Рудейна.

    Ранее Трамп на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху допустил, что урегулирования на Ближнем Востоке можно добиться путем создания одного государства, а не двух — еврейского и арабского, — как это предусмотрено резолюциями ООН.

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