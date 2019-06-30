Трамп пригласил Ким Чен Ына в США

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что приглашает северокорейского главу с визитом в Соединённые Штаты. Об этом сообщил, отвечая на вопрос журналистов, передает Report со ссылкой на CNN.

"Я приглашу его в Белый дом прямо сейчас", — заявил он.

В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что узнал о желании Трампа провести встречу в приграничном пункте Пханмунджом из сообщения в Twitter.

"Я был очень удивлён, услышав о вашем предложении в Twitter, и только поздно вечером я смог подтвердить ваше приглашение", — сказал он.