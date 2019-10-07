Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в воскресенье телефонные переговоры, в ходе которых они, в частности, обсудили вопрос создания зоны безопасности в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится сообщении канцелярии турецкого лидера.

"В ходе переговоров, помимо двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями касательно создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Трамп пригласил Эрдогана посетить Вашингтон в ноябре.

"Лидеры договорились по приглашению президента США Дональда Трампа провести переговоры в Вашингтоне в следующем месяце", - отмечается в сообщении.