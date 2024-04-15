О нас

Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке для дачи показания по делу о подлоге финансовых документов

Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке для дачи показания по делу о подлоге финансовых документов Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский суд, где начинается разбирательство первого из четырех его уголовных дел.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 17:57
Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке для дачи показания по делу о подлоге финансовых документов

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский суд, где начинается разбирательство первого из четырех его уголовных дел.

Как передает Report, телеканалы в прямом эфире показывают приезд кортежа в здание суда.

Ему предъявлены 34 обвинения в связи с фальсификацией деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс.

В преддверии президентских выборов, в которых Трамп имеет все шансы принять участие в качестве кандидата от Республиканской партии, в отношении него заведены четыре уголовных дела, три из которых пока не дошли до стадии судебных слушаний.

В Атланте, Джорджия, Трампу предъявлены обвинения в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года. В Вашингтоне будет слушаться общее федеральное дело о пересмотре итогов голосования. В Майами, Флорида, разбирается еще одно федеральное дело - о вывозе секретных материалов из Белого дома, сокрытии их по истечении президентских полномочий, разглашении государственных тайн и препятствовании следствию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Германии назвали сумму заблокированных активов России
В Германии назвали сумму заблокированных активов России
15 апреля 2024 г. 18:50
В Украине разработали беспилотник-камикадзе с дальностью полета более 100 км
В Украине разработали беспилотник-камикадзе с дальностью полета более 100 км
15 апреля 2024 г. 18:10
Главы МИД стран ЕС обсудят шаги по деэскалации после ударов Ирана по Израилю
Главы МИД стран ЕС обсудят шаги по деэскалации после ударов Ирана по Израилю
15 апреля 2024 г. 17:49
В Новом Орлеане при массовой стрельбе один человек погиб, 11 ранены
В Новом Орлеане при массовой стрельбе один человек погиб, 11 ранены
15 апреля 2024 г. 17:33
Представители США и Южной Кореи обсудили альтернативы группе ООН по санкциям против КНДР
Представители США и Южной Кореи обсудили альтернативы группе ООН по санкциям против КНДР
15 апреля 2024 г. 16:01
МИД Армении опроверг сообщения о переговорах с Британией о мигрантах
МИД Армении опроверг сообщения о переговорах с Британией о мигрантах
15 апреля 2024 г. 15:05
Таджикистан вводит визовый режим в отношении граждан Турции
Таджикистан вводит визовый режим в отношении граждан Турции
15 апреля 2024 г. 14:52
Польша получила более 6 млрд евро из размороженных фондов ЕС
Польша получила более 6 млрд евро из размороженных фондов ЕС
15 апреля 2024 г. 14:38
Премьер-министр Сингапура уйдет в отставку после 20 лет в должности
Премьер-министр Сингапура уйдет в отставку после 20 лет в должности
15 апреля 2024 г. 13:53
СМИ: Атака Ирана привела к крупнейшему сбою в полетах с теракта 11 сентября
СМИ: Атака Ирана привела к крупнейшему сбою в полетах с теракта 11 сентября
15 апреля 2024 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi