Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке для дачи показания по делу о подлоге финансовых документов

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский суд, где начинается разбирательство первого из четырех его уголовных дел.

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский суд, где начинается разбирательство первого из четырех его уголовных дел.

Как передает Report, телеканалы в прямом эфире показывают приезд кортежа в здание суда.

Ему предъявлены 34 обвинения в связи с фальсификацией деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс.

В преддверии президентских выборов, в которых Трамп имеет все шансы принять участие в качестве кандидата от Республиканской партии, в отношении него заведены четыре уголовных дела, три из которых пока не дошли до стадии судебных слушаний.

В Атланте, Джорджия, Трампу предъявлены обвинения в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года. В Вашингтоне будет слушаться общее федеральное дело о пересмотре итогов голосования. В Майами, Флорида, разбирается еще одно федеральное дело - о вывозе секретных материалов из Белого дома, сокрытии их по истечении президентских полномочий, разглашении государственных тайн и препятствовании следствию.