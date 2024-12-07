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Трамп прибыл в Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери

Трамп прибыл в Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Париж, где примет участие в церемонии открытия отреставрированного собора Нотр-Дам.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 11:54
Трамп прибыл в Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в субботу в Париж, где примет участие в церемонии открытия отреставрированного собора Нотр-Дам.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Отмечается, что это первая зарубежная поездка Трампа после избрания президентом США.

Перед началом церемонии открытия собора избранного Трампа примет в Елисейском дворце французский президент Эмманюэль Макрон.

Церемония открытия собора Парижской Богоматери пройдет с участием около 40 глав государств и правительств спустя более пяти лет после сильного пожара, уничтожившего его крышу и часть внутреннего убранства.

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