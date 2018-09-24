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    Трамп прибыл в Нью-Йорк для участия в работе сессии ГА ООН

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Как передает Report, со ссылкой на РТ, об этом сoобщил директор по социальным сетям в команде Трампа Дэн Скавино.

    «Президент Трамп ... прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН», — написал он в Twitter.

    Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп на полях Генассамблеи ООН намерен встретиться с лидерами Южной Кореи, Японии, Египта, Израиля, Франции и Британии.

    Согласно графику президента, 25 сентября он должен выступить на пленарном заседании ГА ООН.

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