Трамп прибыл в Капитолий, чтобы почтить память Буша-старшего

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп прибыл в здание конгресса, чтобы почтить память экс-президента Джорджа Буша-старшего, гроб с телом которого лежит в ротонде Капитолия.

Трамп прибыл вместе со своей супругой Меланьей Трамп, передает Report со ссылкой на CNN.

Трансляцию вели ведущие американские телеканалы. Ранее с речью в Капитолии выступил вице-президент США Майк Пенс, а также члены конгресса. Как сообщал New York Times, Трамп приглашен на церемонию прощания с Бушем-старшем, однако он не будет произносить речь.