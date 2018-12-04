Трамп прибыл в Капитолий, чтобы почтить память Буша-старшего

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Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп прибыл в здание конгресса, чтобы почтить память экс-президента Джорджа Буша-старшего, гроб с телом которого лежит в ротонде Капитолия.
Трамп прибыл вместе со своей супругой Меланьей Трамп, передает Report со ссылкой на CNN.
Трансляцию вели ведущие американские телеканалы. Ранее с речью в Капитолии выступил вице-президент США Майк Пенс, а также члены конгресса. Как сообщал New York Times, Трамп приглашен на церемонию прощания с Бушем-старшем, однако он не будет произносить речь.
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