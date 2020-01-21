 Наверх

Трамп прибыл в Давос для участия в экономическом форуме

Трамп прибыл в Давос для участия в экономическом форуме

Президент США Дональд Трамп прибыл в швейцарский Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме, сообщает Report со ссылкой на американские СМИ.

В Давосе Трамп пробудет два дня. 

До поездки в Швейцарию президент заявлял, что на форум он отправляется, чтобы привлечь инвестиции в США, отмечает агентство Associated Press.

"Я буду встречаться с крупнейшими лидерами бизнеса в мире, добиваться, чтобы они пришли сюда (в США - ред.)", - заявил  Трамп.

Форум продлится до 24 января. В нем примут участие представителя 118 стран, в том числе 53 главы стран и правительств. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!