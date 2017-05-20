 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп прибыл с первым официальным визитом в Саудовскую Аравию

    Ожидается подписание ряда двусторонних соглашений© CNN

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп прибыл с первым официальным визитом в Саудовскую Аравию. Как сообщает Report со ссылкой на Al-Arabiya, в Эр-Рияде у Трампа запланирована встреча с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества в ряде областей, в частности в экономической и военно-технической. Ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.

    После Саудовской Аравии Трамп посетит Израиль и Ватикан, а затем примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров G-7 на Сицилии. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi