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Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп прибыл с первым официальным визитом в Саудовскую Аравию. Как сообщает Report со ссылкой на Al-Arabiya, в Эр-Рияде у Трампа запланирована встреча с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества в ряде областей, в частности в экономической и военно-технической. Ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.

После Саудовской Аравии Трамп посетит Израиль и Ватикан, а затем примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров G-7 на Сицилии.