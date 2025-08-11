Трамп: Преступность, жестокость и грязь исчезнут с улиц Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что на улицах Вашингтона отныне не будет преступности.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что на улицах Вашингтона отныне не будет преступности.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Вашингтон, округ Колумбия, будет ОСВОБОЖДЕН сегодня! Преступность, жестокость, грязь и подонки ИСЧЕЗНУТ. Я сделаю НАШУ СТОЛИЦУ СНОВА ВЕЛИКОЙ! Дни безжалостных убийств и причинения вреда невинным людям ПРОШЛИ! Я быстро установил порядок на границе (за последние 3 месяца ни одного НЕЛЕГАЛА!), Округ Колумбия на очереди!!! Спасибо вам за внимание к этому вопросу. Президент DJT", - отметил он.

Трамп на минувшей неделе раскритиковал власти города за растущий уровень преступности и пообещал самостоятельно разобраться с ситуацией. В частности, он пообещал очень быстро покончить с бездомными на улицах Вашингтона, отправив их за пределы столицы и предоставив им там жилье.

Кроме того, ранее Трамп распорядился, чтобы Федеральное бюро расследований (ФБР) направило своих людей на ночное патрулирование улиц Вашингтона (округ Колумбия). ФБР уже отрядило для исполнения указа президента около 120 своих сотрудников.