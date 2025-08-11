О нас

Трамп: Преступность, жестокость и грязь исчезнут с улиц Вашингтона

Трамп: Преступность, жестокость и грязь исчезнут с улиц Вашингтона Президент США Дональд Трамп заявил о том, что на улицах Вашингтона отныне не будет преступности.
Другие страны
11 августа 2025 г. 16:41
Трамп: Преступность, жестокость и грязь исчезнут с улиц Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что на улицах Вашингтона отныне не будет преступности.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Вашингтон, округ Колумбия, будет ОСВОБОЖДЕН сегодня! Преступность, жестокость, грязь и подонки ИСЧЕЗНУТ. Я сделаю НАШУ СТОЛИЦУ СНОВА ВЕЛИКОЙ! Дни безжалостных убийств и причинения вреда невинным людям ПРОШЛИ! Я быстро установил порядок на границе (за последние 3 месяца ни одного НЕЛЕГАЛА!), Округ Колумбия на очереди!!! Спасибо вам за внимание к этому вопросу. Президент DJT", - отметил он.

Трамп на минувшей неделе раскритиковал власти города за растущий уровень преступности и пообещал самостоятельно разобраться с ситуацией. В частности, он пообещал очень быстро покончить с бездомными на улицах Вашингтона, отправив их за пределы столицы и предоставив им там жилье.

Кроме того, ранее Трамп распорядился, чтобы Федеральное бюро расследований (ФБР) направило своих людей на ночное патрулирование улиц Вашингтона (округ Колумбия). ФБР уже отрядило для исполнения указа президента около 120 своих сотрудников.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi