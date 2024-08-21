Трамп: Преступность в США вышла из-под контроля

Уровень преступности в США вышел из-под контроля во время президентского срока демократа Джо Байдена.

Уровень преступности в США вышел из-под контроля во время президентского срока демократа Джо Байдена.

Как передает Report , об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

"Преступность в Америке вышла из-под контроля", - сказал он, выступая перед сторонниками в Мичигане. Политик подчеркнул, что из-за "либеральных слабых политиков" матери теряют своих детей.

Трамп также назвал нынешнего вице-президента США Камалу Харрис "экстремистом", который поддерживает преступность.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако 21 июля он заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.