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Трамп: Преступность в США вышла из-под контроля

Трамп: Преступность в США вышла из-под контроля Уровень преступности в США вышел из-под контроля во время президентского срока демократа Джо Байдена.
Другие страны
21 августа 2024 г. 02:07
Трамп: Преступность в США вышла из-под контроля
Дональд Трамп

Уровень преступности в США вышел из-под контроля во время президентского срока демократа Джо Байдена.

Как передает Report, об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

"Преступность в Америке вышла из-под контроля", - сказал он, выступая перед сторонниками в Мичигане. Политик подчеркнул, что из-за "либеральных слабых политиков" матери теряют своих детей.

Трамп также назвал нынешнего вице-президента США Камалу Харрис "экстремистом", который поддерживает преступность.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако 21 июля он заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: Baydenin prezidentliyi dövründə ABŞ-da cinayət nəzarətdən çıxıb

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