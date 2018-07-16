Трамп преподнес в подарок Путину майку российского хоккеиста Овечкина

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп преподнес в подарок президенту РФ Владимиру Путину майку российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за американскую команду Washington Capitals, а также хоккейную шайбу. В этом сезоне именно этот клуб выиграл кубок Стэнли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент Трамп подарил майку Овечкина и шайбу", - сказал Песков

В результате обмена подарками между лидерами оказался выдержанным в спортивной тематике. Прямо во время пресс-конференции Путин вручилТрампу официальный мяч только что завершившегося чемпионата мира по футболу. Президент США с улыбкой принял его, похлопал по мячу, а затем перебросил его присутствовавшей на пресс-конференции своей супруге Меланье.