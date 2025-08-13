О нас

Трамп предупредил Путина о последствиях при его несогласии завершить конфликт

13 августа 2025 г. 20:52
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию ждут ответные меры в случае, если президент Владимир Путин не согласится завершить конфликт в Украине.

Как передает Report, об этом он сказал во время выступления в Центре искусств имени Джона Ф. Кеннеди, трансляция выступления которого велась на YouTube-канале Белого дома.

На уточняющий вопрос журналиста о конкретных тарифах или санкциях против Москвы Трамп ответил: "Да, будут последствия. Мне не нужно даже это говорить. Последствия будут очень серьезными".

Отметим, что переговоры президентов России и США запланированы на 15 августа на Аляске. Стороны называли главной темой встречи урегулирование российско-украинского конфликта. Белый дом говорил, что Трамп хочет лучше понять позицию Москвы, чтобы найти способ завершения военных действий.

Версия на азербайджанском языке Tramp Putinlə görüşünün nəticələri barədə rusiyalı həmkarına xəbərdarlıq edib

