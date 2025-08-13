Трамп предупредил Путина о последствиях при его несогласии завершить конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию ждут ответные меры в случае, если президент Владимир Путин не согласится завершить конфликт в Украине.

Как передает Report, об этом он сказал во время выступления в Центре искусств имени Джона Ф. Кеннеди, трансляция выступления которого велась на YouTube-канале Белого дома.

На уточняющий вопрос журналиста о конкретных тарифах или санкциях против Москвы Трамп ответил: "Да, будут последствия. Мне не нужно даже это говорить. Последствия будут очень серьезными".

Отметим, что переговоры президентов России и США запланированы на 15 августа на Аляске. Стороны называли главной темой встречи урегулирование российско-украинского конфликта. Белый дом говорил, что Трамп хочет лучше понять позицию Москвы, чтобы найти способ завершения военных действий.