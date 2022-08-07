О нас

Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за политики Байдена

Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за политики Байдена Политика администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена может привести к развязыванию третьей мировой войны.
Другие страны
7 августа 2022 г. 10:28
Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за политики Байдена

Политика администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена может привести к развязыванию третьей мировой войны.

Как передает Report, об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп на проходящей в штате Техас Конференции консервативных политических действий.

«Все может закончиться тем, что мы придем к третьей мировой войне из-за некомпетентных людей, которые нами руководят», — сказал он.

Также Трамп отметил, что из-за существующих типов вооружения война превратится «в худшую в истории».

Кроме того, экс-президент подчеркнул, что при нем конфликта в Украине не случилось бы, как при нынешнем американском руководстве. Также он добавил, что следующими станут Китай с Тайванем и заявил, что не допустил бы этого.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
31 июля 2022 г. 12:26
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
1 августа 2022 г. 14:30
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
2 августа 2022 г. 06:57
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
2 августа 2022 г. 11:19
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
2 августа 2022 г. 17:50
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11
В Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
ФотоВ Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
3 августа 2022 г. 23:22
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
4 августа 2022 г. 10:24
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
4 августа 2022 г. 17:04
Легионер Нефтчи: Постараемся одержать победу и в ответном матче
Легионер "Нефтчи": Постараемся одержать победу и в ответном матче
4 августа 2022 г. 23:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi