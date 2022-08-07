Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за политики Байдена

Политика администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена может привести к развязыванию третьей мировой войны.

Политика администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена может привести к развязыванию третьей мировой войны.

Как передает Report, об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп на проходящей в штате Техас Конференции консервативных политических действий.

«Все может закончиться тем, что мы придем к третьей мировой войне из-за некомпетентных людей, которые нами руководят», — сказал он.

Также Трамп отметил, что из-за существующих типов вооружения война превратится «в худшую в истории».

Кроме того, экс-президент подчеркнул, что при нем конфликта в Украине не случилось бы, как при нынешнем американском руководстве. Также он добавил, что следующими станут Китай с Тайванем и заявил, что не допустил бы этого.