Трамп предупредил Иран о последствиях возможного ответа на американские удары

Попытка Ирана ответить на американские удары по иранским ядерным объектам приведет к более тяжелым последствиям.

Попытка Ирана ответить на американские удары по иранским ядерным объектам приведет к более тяжелым последствиям.

Как передает Report , об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

"Любой ответный удар Ирана по Соединенным Штатам Америки будет встречен с гораздо большей силой, чем то, что произошло сегодня вечером", - отметил Трамп.

Ранее в телеобращении американский лидер заявил, что Вашингтон может нанести новые удары по иранским объектам, если Тегеран не пойдет на заключение мира.

ВВС США в ночь на воскресенье по бакинскому времени атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иранская сторона подтвердила нанесение ударов, при этом подчеркнув, что Тегеран продолжит развивать ядерную отрасль.