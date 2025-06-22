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Трамп предупредил Иран о последствиях возможного ответа на американские удары

Трамп предупредил Иран о последствиях возможного ответа на американские удары Попытка Ирана ответить на американские удары по иранским ядерным объектам приведет к более тяжелым последствиям.
Другие страны
22 июня 2025 г. 08:11
Трамп предупредил Иран о последствиях возможного ответа на американские удары

Попытка Ирана ответить на американские удары по иранским ядерным объектам приведет к более тяжелым последствиям.

Как передает Report, об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

"Любой ответный удар Ирана по Соединенным Штатам Америки будет встречен с гораздо большей силой, чем то, что произошло сегодня вечером", - отметил Трамп.

Ранее в телеобращении американский лидер заявил, что Вашингтон может нанести новые удары по иранским объектам, если Тегеран не пойдет на заключение мира.

ВВС США в ночь на воскресенье по бакинскому времени атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иранская сторона подтвердила нанесение ударов, при этом подчеркнув, что Тегеран продолжит развивать ядерную отрасль.

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Версия на азербайджанском языке Tramp İranı Amerika zərbələrinə mümkün cavabın nəticələri barədə xəbərdar edib

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