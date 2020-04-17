​Трамп представил план отмены карантина в США

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/596644c3c22df9a0784439e62f853bc7/16f3a273-8d81-4d69-a264-3345bbaa451d_292.jpg

Президент США Дональд Трамп представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за пандемии коронавируса, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил глава Белого дома, новые рекомендации позволят губернаторам "предпринять поэтапные и избирательные меры по открытию их штатов". При этом президент отметил, что местные власти смогут самостоятельно определять, когда снимать карантин из-за коронавируса.

По его словам, план состоит из трех этапов. "Наша стратегия позволит и дальше защищать пожилых граждан, уязвимые группы населения, одновременно позволяя военным и другим невероятно талантливым группам (населения) заниматься своим делом, которым никто лучше них не занимается", - сказал президент.

Он добавил, что в плане предусмотрены конкретные условия в плане заболеваемости, тестирования и режима работы больниц, которые должны быть соблюдены перед началом его реализации. Кроме того, сохраняются санитарно-гигиенические требования, которые введены для предотвращения распространения инфекции.

Как подчеркнул Трамп, что подготовленный план учитывает возможную новую волну коронавируса осенью, о чем предупреждают некоторые ученые. "Если вирус вернется осенью, что, как полагают некоторые ученые, может быть, эти рекомендации гарантируют, что мы будем готовы на это быстро среагировать", - сказал он.