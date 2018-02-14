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    Трамп представил кандидата на пост главы Агентства национальной безопасности США

    Кандидатом на пост главы АНБ стал генерал-лейтенант Пол Накасоне

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп представил кандидата на пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ) Соединённых Штатов.

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщил в своём Twitter специальный помощник американского лидера и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс.

    Отмечается, что кандидатом на пост главы АНБ стал генерал-лейтенант Пол Накасоне.

    «Поздравляю генерала-лейтенанта Пола Накасоне, представленного в качестве кандидата на должность главы АНБ и Киберкомандования Вооружённых сил США. Эта должность принесёт ему четвёртую звезду!» — написал Джойс.

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