Трамп предстанет перед судом по делу о сокрытии секретных документов

Экс-президент США Дональд Трамп, предстанет перед судом в Майами по делу о сокрытии секретных государственных документов.

Экс-президент США Дональд Трамп, предстанет перед судом в Майами по делу о сокрытии секретных государственных документов.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Associated Press.

Сам Трамп заявил, что эти обвинения политически мотивированные и что его соперникам в предвыборной гонке без этого не удастся честно выиграть президентские выборы в США в 2024 году.

Ожидается, что во вторник сторонники бывшего президента и кандидата от Республиканской партии США на выборах 2024 года прибудут на автобусах в Майами, чтобы поддержать его. Мэр города Фрэнсис Суарес заявил, что город будет готов к акции. Шеф полиции Майами Мануэль Моралес полагает, что в демонстрации могут принять участие от "нескольких тысяч до 50 тыс." американцев.