Трамп предстанет перед судом 4 марта 2024 года по делу о "беспорядках 6 января"

Судебное заседание по делу о предполагаемой попытке экс-президента США Дональда Трампа изменить результаты выборов 2020 года, чтобы остаться у власти, назначено на март следующего года.

Судебное заседание по делу о предполагаемой попытке экс-президента США Дональда Трампа изменить результаты выборов 2020 года, чтобы остаться у власти, назначено на март следующего года.

Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", федеральный судья Таня Чуткан заявила, что оно состоится 4 марта.

Таким образом, судья отказала Трампу в запросе на то, чтобы разбирательство началось позже – в 2026 году.

Спецпрокурор Джек Смит предлагал в качестве даты – январь 2024 года.

Американские СМИ отмечают, что первое заседание пройдет за день до значимого для Республиканской партии США события: 5 марта в ряде штатов пройдут праймериз.

Судебное разбирательство по еще одному из дел Трампа назначено на 25 марта в Нью-Йорке. Расследование федерального дела о хранении секретных документов должно начаться 20 мая во Флориде.

Трампу за последние месяцы предъявили обвинения в общей сложности по четырем делам. Речь идет о штурме демонстрантами Капитолия, незаконном хранении секретных документов, а также о предполагаемых нарушениях, связанных с бизнесом бывшего главы государства. Он стал первым экс-президентом США, против которого выдвинули уголовные обвинения. Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел.