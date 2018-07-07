Трамп предрек банкротство газетам The New York Times и The Washington Post через семь лет

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп высказал в субботу мнение, что две ведущие газеты страны - The New York Times и The Washington Post - прекратят существование "через семь лет", поскольку распространяют, по его убеждению, вымышленные новости, сообщает Report.

"Социальная сеть Twitter избавляется от фальшивых аккаунтов рекордными темпами. Будет ли это включать и аккаунты распространяющей ложные новости газеты The New York Times, а также выступающей в качестве пропагандистской машины компании Amazon газеты The Washington Post, которая постоянно ссылается на несуществующие, по моему мнению, анонимные источники. Они обе обанкротятся через семь лет!" - написал он на своей странице в Twitter.