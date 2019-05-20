​Трамп предостерег Иран от угроз в сторону США

Президент Дональд Трамп предостерег власти Ирана от провокационных действий и угроз в отношении США.

"Если Иран хочет воевать, то Ирану официально наступит конец. Никогда больше не угрожайте США!" - написал в Twitter в воскресенье американский лидер, передает Report со ссылкой на ТАСС.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.