Трамп предостерег Иран от атак на американские силы в регионе

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями в случае атак на американские военные базы на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями в случае атак на американские военные базы на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CBS News, об этом Трамп заявил журналистам на борту самолета.

Американский лидер заявил, что США ударят очень сильно, если Иран причинит какой-либо вред американцам.

Вместе с тем, Трамп заявил, что хочет "реального решения" ядерной проблемы с Ираном.

Кроме того, он не исключил возможность отправки вице-президента Джей Ди Вэнса или своего спецпосланника Стивена Уиткоффа на переговоры с Ираном по урегулированию конфликта с Израилем.